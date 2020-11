EHMATAV SELJAVALU? Taastusarst selgitab, kas selle taga võivad peituda ohtlikud haigused 

Hiljaaegu valmis täiskasvanute mittespetsiifilise alaseljavalu ravijuhend ja patsiendijuhend, mis aitab tegeleda alaseljavaludes inimesega vastavalt kaasaegsetele soovitustele.

Millised on sagedasemad alaseljavalu põhjused?

Mittespetsiifilise alaseljavalu juhises me räägime valust, millel tihtipeale ühte kindlat põhjust polegi. Valu tekitajaks võivad olla erinevad keha koed alates lihastest, lülivaheketastest, lõpetades lülidevaheliste liigeste või sidemetega selja piirkonnas.

Valu võib tekkida nii nende kudede talitluses (näiteks lihas on tugevalt pinges) kui ehituses (näiteks lülivaheketas on välja sopistunud). Ehk teisisõnu – ühe mittespetsiifilise alaseljavalu mõiste alla koonduvad mitme erineva põhjusega vaevused, mille hindamine ja ravikäsitlus on sarnased.

"Meedikute roll on seljavalutajat toetada, nõustada, teda hirmudest vabasta ja n-ö õigele teele suunata. Sellel teel on aga peamine ravitseja inimene ise," ütleb taastusarst Eve Sooba. Foto: Erakogu

Valu võib olla alguses hirmutavalt tugev, siit ka inimeste hirm ohtlike haiguste ees. Enamasti me ei saa tekkiva valu tugevusest lähtuvalt selget infot selle põhjuste ja ulatuse kohta. Nimelt on ilmnenud paljude radioloogiliste uuringute põhjal, et alaseljavalu tugevus ei olnud vastavuses uuringutes leitud muutuste ulatusega. Seepärast annab ka ravijuhis arstidele tekkinud alaseljavalu korral soovituse esmalt mitte teha röntgenit ja teisi radioloogilisi uuringuid, kui ei jää kahtlust luumurrule või kiirelt operatsiooni vajavatele haigustele.