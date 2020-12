Uudised HAIGLAD KRIISIVALMIS! Pärnu ravijuht: „Praegu ei ole aeg isekuseks ega egotrippideks!” Kristiina Tilk , täna 15:55 Jaga: M

Pärnu haigla ravijuht Veiko Vahula. Foto: Marianne Loorents

Pärnu haigla on terviseameti korraldusel üle minemas valmisolekutasemelt A2 tasemele A3. Praktikas tähendab see plaanilise töö vähendamist enamikus raviosakondades ja voodite ümberpaigutamist, et laiendada Covid-19 osakonda.