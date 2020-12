VÄLDI PIINLIKKE HETKI! Ämmaemand õpetab, kuidas on õige hoolitseda intiimpiirkonna eest 

„Intiimpiirkonna pesemiseks on ette nähtud eraldi pesuvahendid, millel on piirkonnale sobiv pH, mis sealset õrna limaskesta liigselt ei kuivata ega ärrita. Samuti ei ole vaja pesta suguelundeid seest poolt. Tupp puhastab end ise ning ühtegi seepi või muud sarnast ainet pole sinna vaja panna,“ ütleb Iti Mall Koplik. Ta selgitab, et lõhnastatud hügieenitooted võivad keha ärritada, põhjustada mitmeid bakterite ja seente tõttu tekkivaid nakkusi ning sisaldada ohtlikke kemikaale.

Kui vaatamata intiimhügieenile tekib voolusele siiski halb lõhn või see muutub tükiliseks, esineb kihelust, punetust ja valu urineerimisel, siis tuleb pöörduda ämmaemanda või günekoloogi poole, näiteks noorte seksuaaltervise kabinetti. „Häbenemiseks ei ole põhjust, see ongi meie töö!“ kinnitab ämmaemand.

"Intiimpiirkonna igapäevane pesemine peaks olema elementaarne kõigile," arvab ämmaemand Iti Mall Koplik. Foto: Erakogu

Intiimhügieen on naistel eriliselt tähtis menstruatsiooni ajal. „Sidemete ja tampoonide kasutamisel tuleb kinni pidada nende soovituslikest vahetamise aegadest“ tõdeb Koplik ja selgitab: soe ja niiske keskkond on hea kasvulava bakteritele ja menstruatsiooni ajal võib intiimpiirkond vajada sagedamat pesu. Menstruatsiooni ajal väheneb ka tupe piimhappebakterite arv, mis muidu tagab tupe loomuliku kaitse põletike vastu. Nõrgenenud kaitse puhul saavad mikroobid muretumalt paljuneda.

Menstruatsiooni jooksul on hea pidada päevikut: jälgida, kui pikk on veritsuse periood ning üles märkida võimalikud vaevused. Menstruatsioonide korrapära, veritsuse hulk ja menstruatsiooni pikkus annab teavet selle kohta, kas suguelundite talitlus on normaalne. Sellepärast on see ka üks sagedamaid küsimusi, mida naistearsti või ämmaemanda juures küsitakse.