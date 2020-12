Tõde koroonapiirangutest: Fischer, Kõlvart ja Klaas survestasid valitsust, Ratas võttis asja isiklikult, terviseamet sai meetmetest teada Facebookist 

Oma rolli mängisid ka Tallinna ja Tartu linnapead Mihhail Kõlvart ja Urmas Klaas, kes soovisid kehtestada Eesti kahes suurimas linnas ise täiendavad meetmed, ent sellel hetkel sai ministritele selgeks, et kui nad kohe mitte midagi ei tee, siis lähevad Tartu ja Tallinn oma teed ning valitsus paistab otsustamatu või parimal juhul järellohisejana, kuigi suurim murelaps on tegelikult Ida-Virumaa.

Kolmapäeva öö ja hommiku jooksul pidas valitsuse kitsas tuumik (täpne osalejate ring pole kindel, aga Ekspressi andmetel osales Keskerakonna poolt lisaks Jüri Ratasele ka endine haridusminister Mailis Reps, EKRE poolt Martin Helme, Isamaa poolt esimees Helir-Valdor Seeder ja välisminister Urmas Reinsalu) veebikoosolekuid ning tegi otsused sundseisus ära, mis on poliitiline valik ning tehtud hirmus valitsuse maine pärast, sest Keskerakond on mures kuvandi pärast Ida-Virumaal ning valitsus on keelanud terviseametil rääkida murest, et sealsed elanikud ja ka perearstid ei tea teises infoväljas elamise tõttu, millal ja keda testida ja mida teha koroonapositiivsetega.