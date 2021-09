Keha KAS OLED PROOVINUD? Siin on kõige tuntumad valed eneserahuldamise kohta! Ohtuleht.ee , täna 16:00 Jaga: M

Foto: Vida Press

Vähe on tegevusi, mis on ühest küljest nii lihtsad ja loomulikud ja teisest küljest tekitavad väga palju küsimusi ja vastakaid tundeid. Üks sellistest on kindlasti eneserahuldamine ehk masturbeerimine. Seksuaaltervis.ee nõustajad lükkavad ümber kõige levinumad väärarusaamad.