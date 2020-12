Uudised Ravi antikehadega: Tartu arstid otsivad leevendust koroonahaigetele Asso Ladva , täna 19:55 Jaga: M

OTSIB KOROONAHAIGETELE LEEVENDUST: Tartu ülikooli kliinikumi anestesioloogia osakonna juhataja doktor Juri Karjagin tahab välja selgitada, kas antikehadega vereplasma manustamine muudab haiguse kulu kergemaks. Foto: Maria Kilk

„Esimene patsient sai Covid-19 viiruse antikehadega vereplasma teisipäeva hilisõhtul, nii et meie uuring on alles päris alguses. Ühe patsiendi pealt ennustamine on tänamatu töö, hullem kui ilma ennustamine,“ ütleb Tartu ülikooli kliinikumi anestesioloogia osakonna juht doktor Juri Karjagin. Tema töörühm uurib, kas koroonaviirusega nakatunuid on võimalik ravida haiguse läbi põdenud inimeste veres leiduvate antikehadega.