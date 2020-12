KÖHA JA ÕHUPUUDUS? Kopsuarst: nende oluliste tunnuste järgi saab eristada, kas see võib olla astma või Covid-19 

Täiskasvanutel on astma kulg ikkagi eluaegne, põletik hingamisteedes on püsiv ja kulgeb ägenemistega. Samas jällegi on osadel haigetel ka väga pikki sümptomivabasid perioode ja astma kulgeb aastaaegade rütmis. Kas astma ägeneb allergia tõttu kevadel, õitsenguperioodil või on mõne jaoks raskem periood just külmemal ja rõskemal ajal. Ka kütteperiood muudab õhu kuivemaks, mis mõjub hingamisteedele ärritavalt.

Kõige värskemad Tervise uudised otse sinu postkasti Astmast täielikult vabanemine on kahjuks harv nähtus, ent lohutuseks võin öelda, et kaasaegsed ravimeetodid võimaldavad haiguse üle hea kontrolli saavutada. See tähendab, et inimesel pole igapäevaelus suuri piiranguid ning ta saab tegeleda nii füüsiliselt koormava töö kui spordiga.

Meediast on läbi jooksnud teema, et tippsportlased kasutavad astmaravimeid, mis mõne jaoks on doping ja teise jaoks vajalik astma kontrolli all hoidmiseks. Millised piirangud seab inimesele astmadiagnoos?

Kui astma hoitakse kontrolli all, siis ei peakski patsiendil piiranguid olema. Paljugi oleneb muidugi ka astma põhjusest. Allergeene näiteks on võimalik vältida ja seda peakski tegema. Kutseastma puhul võib vajalikuks osutuda töö ümberkorraldus või vähemalt kaitsevahendite kasutamine, et kokkupuudet võimalikult vähendada. Mõningatel juhtudel on isegi vältimatu töökoha vahetus.

Kaasaegne ravi on nii edukas, et inimesed saavad tavalist elu jätkata, kuid see pole alati nii olnud. Millised on olnud märkimisväärsemad edasiminekud ja arengud astmaravis?

Vastab tõele, et astmaravimite ampluaa on järjepanu täienenud, aga põhiliseks ravivahendiks on ikkagi sissehingatav ravim ehk rahvakeeli “astmapiip”. Neist esimese osa moodustavad püsiravimid, mis suruvad põletiku maha ja teiseks on bronhilõõgastid. Kiiretoimelised bronhilõõgastid pakuvad kohest abi ja pikatoimelised aitavad bronhe kauem lahti hoida. Küllalt levinud on ka nende kahe kombinatsioonid.

Tänu sellele ongi võimalik astma ravi läbi ühe inhalaatori, mida patsient püsivalt manustab ja õhupuudustunde või selle süvenemise korral võtab ta lisadoosi samast inhalaatorist. See on võimaldanud ravi lihtsustada ja vähendanud ohtu, et põletikuravi sealt kõrvalt ära kaob.