Keha 34 KILO KERGEM! 18AASTASE NOORMEHE KAALUKAOTUSTEEKOND: ma võisin päevas süüa kolm pakki krõpse ja liitri energiajooki peale juua Geidi Raud , täna 12:57 Jaga: M

ENNE: 16aastaselt 144 kilo kaalumine oli kui Mirko jaoks kui õudusunenägu: tervis jupsis ja koolis ootasid vastikud kiusajad. Foto: Erakogu

Räpina noorhärra Mirko Maasing kaalus 16aastaselt 144 kilo. Teda hirmutasid terviseprobleemid ja arsti sõnad, et tegemist on kolmanda astme rasvumisega. Veelgi hullemini mõjusid koolikiusamine ja fakt, et teistel temavanustel olid kallimad, mistap haaras ta härjal sarvist ning on tänaseks kaotanud kehakaalust ligi veerandi.