Riik hakkab tulevast aastast rahastama ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid Toimetas Triinu Laan , täna 17:57

Foto: VidaPress

Valitsus kinnitas istungi otsusena haigekassa rahastatavate teenuste loetelu muudatused, mille alusel hakatakse tulevast aastast toetama mitmeid uusi teenuseid ja ravimeid. Olulisemate muudatustena hakkab haigekassa rahastama vähi sõeluuringuid ravikindlustamata inimestele, käivitatakse vastsündinute galaktoseemia sõeluuring, lisanduvad uued haiglaravimid harvikhaiguste ja kasvajate raviks ning laiendatakse hooldekodudes õendusabi pakkumise võimalusi.„Uuest aastast on ka ravikindlustamata inimestel võimalik osaleda sõeluuringutes kõikide vähipaikmete puhul,“ lausus sotsiaalminister Tanel Kiik. Ministri sõnul on sõeluuringute võimaldamine ravikindlustamata inimestele väga oluline, et vähendada vajaliku vähiravi hilinemist ning sellest tingitud tervisekahju ja enneaegset suremust. „Piiratud juurdepääs vajalikele ennetus- ja diagnostikateenustele tingib selle, et ravikindlustamata inimesed jõuavad sageli meditsiinisüsteemi liiga hilja ja nende aitamine on siis juba palju keeruli