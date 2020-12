PÜHAD AJAVAD SUHTED PINGELISEKS! Ära võta peolauas üles neid teemasid! 

Tavapärasele pühadestressile on tänavu lisandunud uusi pingeallikaid – Covid-19, piirangud, isolatsioon ja lihtsalt väsimus sellest kõigest. On peresid, kes on kaotanud lähedase. Väga oluline on pidada meeles – sel aastal ehk polegi õige püüelda n-ö normaalsete jõulude ja aastavahetuse tähistamise poole. Meie elu on muutunud ja oleme sunnitud kohanema uute oludega.

Sea piirid. Sa võid näiteks öelda: “Ema, me oleme pühade puhul kokku tulnud, aga praegu on väga stressirohke aeg. Jätame seekord kõrvale teemad, mille üle me alati vaidleme, kui kokku saame.”

Pea pause. Kui vaidlus läheb liiga tuliseks näiteks poliitika üle, võid öelda: “Ma näen, et meil on taas käsil teema, millega me pole ühel nõul . Ma ei taha selles osaleda.” Tõuse püsti ja tee väike paus, mine eemale ja hinga mõned korrad sügavalt sisse ja välja.

Räägi vähem ja kuula rohkem teisi. Kui kuulad teisi tähelepanelikult, aitab see sul paremini mõista sinu lähedaste arvamusi. Võid esitada ka suunavaid küsimusi. Kui sul on asjast selgus käes, võid öeda: “See on üks võimalusi, kuidas sina seda asja näed. Aga selline on minu arvamus.”

Vaidlused poliitika üle võivad olla väga ebamugavad. Pereliikmed, kelle vaated on sinu omadest erinevad, võivad üritada sind ümber veenda. Kuula nad ära – erinevate arvamuste kuulamine aitab sul paremini mõista ka enda vaateid ja uskumusi.

Foto: Pixabay