KARDAD SEKSI KOHTA KÜSIDA? Noortenõustaja: noori ei tohi vastuvõtul riielda, arvustada ega mõista hukka 

Kurb on see, et noored ei pöördu kas teadmatusest või valeinfo levikust. Neile on jäänud segaseks, mis on plaaniline ja mis on erakorraline abi. Nad ei tule oma rasestumisvastaseid vahendeid küsima või pikendama, sest nad on mõnest tervishoiuasutusest saanud info, et praegu seda ei tehtagi. Ei paigaldata implantaate ega spiraale.

Kevadel oli isegi probleem sellega, et patsient, kes oli kirjas raseduse katkestamisele, ikkagi saaks vastavat abi. Me näeme seda, et noored on väga mõjutatavad. Praegu, kui nad on sunnitud olema pigem kodused ja vältima kontakte, siis ei käida ka arsti juures ja mõned asjad võivad sellisel juhul viltu minna – on selleks siis soovimatu rasedus, ravimata infektsioon või muu seksuaaltervisealane mure.

See ei ole ainult noore süü, vaid tihtipeale ei ole meedik suutnud mõelda, et kui ta ütleb noorele, et ta ei saa hetkel teda aidata, siis mida me üldse teeme? Kui inimene saab signaali, et tema probleemiga hetkel ei tegeleta, siis ta jääbki ootama. Sellistel juhtudel oodataksegi kaua ning ühel hetkel on juba hilja. Näiteks kui me ei paigalda noorele rasestumisvastast vahendit siis, kui tal vaja on, siis järgmisel korral jõuab ta meie juurde juba soovimatu rasedusega, mida tegelikult oleks saanud vältida. Lisaks ei mõelda ka selle peale, et alati on võimalik soovitada alternatiive, et sellist olukorda vältida.

Foto: Vida Press

Kas iga arst, ämmaemand või muu tervishoiutöötaja saab olla noortenõustaja?

Kui tervishoiutöötaja on omandanud antud valdkonna pädevuse, siis võib sisuliselt igast arstist, ämmaemandast või õest saada noortenõustaja. Oluline on see, et nõustaja peab tahtma seda tööd teha, ta peab olema valmis noorte muredest ja probleemidest aru saama. Igal inimesel ei pruugi olla tahtmist kuulata noori ja soovi vastutust noorte murede osas enda kanda võtta.

Noortenõustaja on suure tõenäosusega noore esimene kontakt meditsiinitöötajaga väljaspool perearstikeskust ning see on jälle väga suur vastutus. Noortenõustajana peame tagama selle, et noore inimese kogemus tervishoiuteenustega oleks hea ning ei tekitaks temas üleliigset stressi ning pinget.