ABIKS ON KA VÄIKE ANNETUS! Vähiravifond on tänavu 300 000 euroga miinuses 

Fond on tänavu toetanud üle 150 inimese, kellest noorimad alles 20ndates eluaastates. Palju on abisaajate hulgas noori pereemasid ja -isasid, kellel kodus väikesed lapsed. Fond on siiamaani suutnud ära rahastada kõikide abivajajate ravi, kuid kulutanud ära ka kõik reservid.

Fondi poolt inimeste ravidesse panustatud 2,4 miljonist eurost ligi kümnendiku ehk 216 000 eurot on Eesti riik tänavu teeninud ravimite käibemaksuna.

“Sel keerulisel ajal kutsume kõiki Eesti inimesi ja ettevõtteid mitte ainult jõulude ajal annetama, vaid tulema kasvõi pisikese summaga fondi püsitoetajaks. Järgmine abivajaja võib olla ükskõik kes - meie lähedane, pereliige, sõber või kolleeg. Küll on siis hea tõdeda, et õnneks on olemas vähiravifond.”

Tänavu on fondile suureks abiks koostöö ETV heategevusprogrammiga “Jõulutunnel”, mis kogub annetusi vähihaigete toetuseks. Saade on eetris 25. detsembril ETV ja ETV+ kanalitel ning sõna saavad seal mitmed vähiravifondi abisaajad, need, kes abi enam ei vaja, vabatahtlikud, töötegijad jpt.

“Jõulutunneli” annetusnumbrid on avatud:

900 4005 annetad 5 eurot