Pühapäeval vaktsineeriti Eestis COVID-19 vastu 207 tervishoiutöötajat 

Esimesel päeval vaktsineeriti Ida-Viru Keskhaiglas 56, Ida-Tallinna Keskhaiglas 56, Tartu Kiirabis 30, Lääne-Tallinna Keskhaiglas 20, Tartu Ülikooli Kliinikumis 20, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas 10, Jürgensoni Perearstikeskuses 10 ja Ülikooli Perearstikeskuses 5 tervishoiutöötajat. Vaktsiinide pakendamisel 5-doosilistesse viaalidesse on arvestatud mõningast vaktsiinikadu vaktsineerimise käigus, aga väga täpsel doseerimisel on võimalik võtta ühest viaalist ka kuni 6 vaktsiinidoosi.

Eesti on praeguseks ühinenud ravimitootjate AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac ja Moderna vaktsiinide eelostulepingutega. AstraZeneca lepinguga soetab Eesti COVID-19 vaktsiini ca 660 000 inimesele, Jannsen Pharmaceutica NV lepinguga ca 300 000 inimesele, Pfizer/BioNTech lepinguga ca 300 000 inimesele, Curevaci lepinguga ca 330 000 inimesele, Moderna lepinguga ca 117 000 inimesele. Lisaks on Euroopa Liidu ühishankes vaktsiinitootja Sanofi, kelle lepinguga on Eestil võimalik liituda hiljem ja Novavax, kellega on Euroopa Komisjonil läbirääkimised veel käimas.