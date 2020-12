DR VASSILJEVI KULLAFOND | Vererõhk tembutab – kas viga võib olla hoopis mõõduriistas? 

“Ostsin endale elektroonilise vererõhumõõtja, ja see näitab minu vererõhuks mingeid fantastiliselt suuri numbreid. Võtsin sugulaselt laenuks teise samasuguse, mis näitas veelgi hullemaid numbreid, ainult esimesele vastupidiselt mitte liiga kõrgeid, vaid häbiväärselt madalaid. Valetavad ilmselt mõlemad, ei kõlba see elektroonika mitte kuskile. Või on siiski mingeid paremaid aparaate, aga kas saate soovitada, kust otsida?”

Tehnika puhul on siiski määrav kasutaja. Kirves on küll lihtne asi, aga sellega võib nii puid lõhkuda kui sõrmest ilma jääda. Ilmselt teete vererõhku mõõtes mingi vale liigutuse, kas pole andur täpselt paigas või mansett õigesti käe ümber.