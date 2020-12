VIIRUS TAPPIS TEISED TEEMAD! Need on kümme kõige sagedasemat koroonaküsimust aastal 2020! 

Pole üllatav, et see on kõige tavalisem otsingusõna. Kuni 2020. aastani polnud enamik meist kuulnudki sõna koroonaviirus, ehkki need on olnud me ümber juba aastaid. Üks koroonaviiruse leebemaid tüüpe võib põhjustada näiteks külmetushaigusi. Ilmselt poleks kellelgi midagi selle vastu, kui me ka edaspidi ei kuuleks koroonaviirusest enam midagi!