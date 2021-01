HEA UUDIS! Eestiski kasutatav koroonavaktsiin on efektiivne ka viiruse mutatsioonide puhul 

Pfizeri ja Texase ülikooli meditsiiniosakonna teadlaste uuring viidi läbi vaktsiini saanud inimeste vereproovide abil. Leiti, et vaktsiin on efektiivne ka paljude koroonaviiruse mutatsioonide puhul. „Mutatsioon võib olla vastutav viiruse suurema edasikanduvuse eest ja erinevate tüvede esilekerkimine on tekitanud muret, et vaktsiini neutraliseerivad antikehad ei pruugi selle peal toimida,“ sõnas Pfizeri tippteadlane Phil Dormitzer.

Teadlased on väljendanud muret selle üle, et kasutusele võetavad vaktsiinid ei pruugi uute – eriti Lõuna-Aafrikas ilmnenud – variantide eest kaitsta. Readingi ülikooli mikrobioloogia dotsent Simon Clarke teatas sel nädalal, et kuigi mõlemal variandil (ÜK ja LAVi) on mõningaid uusi ühiseid jooni, on Lõuna-Aafrikast leitud tüvel „mitmeid lisamutatsioone“. Siiski on teada, et Pfizer/BioNTech vaktsiini saab vajadusel kiirelt kohaldada viiruse uute mutatsioonide kõrvaldamiseks.