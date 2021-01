KRÕBE KÜLM ON TULEMAS: kas pakane tapab koroonaviiruse? 

Professor märgib Yle uudisteportaalis, et ülemaailmselt on koroonaviirus levinud igasugustes ilmastikutingimustes. Näiteks mitmes Lõuna-Ameerika ja Aasia riigis on koroonaviirus soojal ajal väga kiiresti levinud. Euroopas oli koroonaviiruse levik eelmisel suvel oluliselt madalam, mille põhjuseks peetakse rangeid kevadisi piiranguid ja asjaolu, et inimesed olid puhkusel.

Globaalselt vaadates pole tegelikult hooajalist varieerumist seni olnud, ütleb Julkunen.

Professori sõnul võib aga COVID-19 haigestumine muutuda lähiaastatel selliseks, nagu on teiste hingamisteede viirusnakkuste korral – kõige rohkem on nakatumisi sügistalvisel ajal.

Gripiviiruste levimise kõrghooaeg on talvel. Ka teised hingamisteede infektsioonid levivad kõige enam hilissügisel ja talvel. Ilkka Julkuneni sõnul on oluline põhjus inimeste käitumine: jaheda ilmaga suureneb kontaktide arv siseruumides ja nagu teada, kasvab siis nakatumise tõenäosus.

Kahjuks tõdeb professor, et viirused ei karda pakast, vaid on ka jahedas levimisvõimelised. Pakasega on koroonanaviirus nakkav nagu teiste ilmadega, kuid vabas õhus on nakatumise oht selgelt madalam kui siseruumides.