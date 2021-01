LOO KAITSEKILP HAIGUSTE VASTU! 7 igapäevast võimalust, kuidas immuunsust tugevdada  

Foto: Pixabay

Kvaliteetne söök hoiab kõhubakterid korras – aga need on samuti olulised tugeva immuunsüsteemi jaoks. Arvatakse, et meie immuunsüsteemi väga oluline mõjutaja on seedetrakt. Söö kiudainerikkaid toite, puu- ja juurvilju, pähkleid, läätsesid – need on su kõhubakteritele hea kütus!