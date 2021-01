ÄRA UNUSTA UURINGUT! Naistearst: mida varem vähieelsed muudatused avastatakse, seda tulemuslikum ravi 

Kõrge riskiga HPV-ga nakatumist on võimalik vältida vaktsineerimisega. Emakakaelavähi ennetusmeetmena vaktsineeritakse Eestis riikliku vaktsineerimiskava alusel HPV-vastase vaktsiiniga 12- aastaseid tütarlapsi tasuta. See hoiab ära HPV püsiva nakkuse ning sellest põhjustatud vähieelsed seisundid ja kasvajad 85–95% juhtudel.

Dr Erlangi sõnul on mujal maailmas vaktsineerimiskogemust juba üle kümne aasta ja on märgata selle viiruse vastase vaktsineerimise efektiivsust. „Naistel on nendes riikides HPV-st tingitud emakakaela muutused märgatavalt vähenenud“.