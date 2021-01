Karmen Joller: iga meedik on väljastanud saatekirju nõudlikule patsiendile, kelle ainsaks argumendiks on „ma tahan“ 

„Eetika on arsti ametikohal alati kesksel kohal olnud, ja piiratud ressursside tingimusis on eetilisus ainus, mis tagab õiglase abi.

Meediku kohus on patsiendile selgitada tema õigusi ja otsustada, kas antud olukorras patsient peaks vaktsiini saama või ei. Sama kehtib tegelikult kõikide analüüside, uuringute ja saatekirjade kohta: teema on oluliselt laiem kui vaktsineerimine.

Iga meedik on väljastanud saatekirju või teinud analüüse-uuringuid nõudlikule patsiendile, kelle ainsaks argumendiks on „ma tahan“. Kuigi meedik leiab, et antud saatekiri analüüsile, uuringule või eriarstile pole patsiendile näidustatud, antakse see siiski. Me käitume nii, nagu oleks haigekassa rahapada põhjatu ja meedikuid lõpmatult palju.