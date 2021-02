OHTLIK KÕHUPEKK! 10 põhjust, miks rasv hakkab just vöökohale kogunema 

Vööpiirkonnas oleva rasva võib jagada kaheks: nahaaluseks ja organite ümber asetsevaks. Kui me särgi üles tõstame ja nahavoldi näppude vahele haarame, on tegu nahaaluse rasvaga. Organite ümber asetsevat rasva me samamoodi sõrmede vahele võtta ei saa, see asub sügavamal. See rasv on tugevamalt seotud mitmete tervisemurede ja haigustega (kõrge vererõhk, diabeet, infarkt jne). Seega pole oluline ainult see, kui palju rasva organismis on, vaid ka, kus see asetseb. Seetõttu tasub lasta arstil oma kõhuümbermõõtu hinnata.

Leidub ka neid, kel on vööümbermõõt korras, aga samas ikkagi organite ümber liigselt rasva. Sellist rasva on raske kaotada, sest lisaks toitumisele ja treeningule tuleb arvestada ka teiste teguritega, nagu uni, stress ja vanus. Samuti mõjutavad organismi suitsetamine, alkoholiga liialdamine ning kõige lõpuks geenid.



Kõige odavam ja lihtsam, aga ka algelisem viis terviseriski hinnata on mõõta puusa-vööümbermõõdu suhet. Kaalud ja teised seadmed võivad ka eksida. Samas ei näita vööümbermõõt kindlasti seda, kui hästi organid funktsioneerivad. Seda tasub lasta hinnata ikkagi ekspertidel. Osa teadlasi usub, et just kõrge kortisoolitase on seotud rasva kogunemisega kõhule, kuid paljuski taandub kõik tervislikele valikutele. Saleda vöökoha valem on üsna lihtne: pea lugu tervislikust elustiilist. Toitu tervislikult, ole aktiivne ja leia aega iseenda jaoks.