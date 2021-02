KAS TÕESTI SUGUHAIGUS? Lihtne võimalus, kuidas seda teada saada! 

Foto: Tiit Tamme

„Kui varem toimus suguhaiguste testimine meestel tõesti ainult kusitisse viidud tampooniga, mis on üpriski ebameeldiv, siis nüüd on võimalik suguhaigusi lihtsasti diagnoosida hommikusest uriinist,“ räägib arst.

„Suguhaiguste osas on oluline, et seksuaalpartnerid teeksid testi samaaegselt. Ka partneril on võimalik end kodus võetud proovist testida,“ ütleb Naaber ja lisab, et kui testi tulemus on positiivne, tuleb pöörduda meeste- või naistearsti vastuvõtule, kes määrab haigusele vastava ravi.