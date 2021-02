Uudised KORRAS SEEDIMINE KAITSEB HAIGUSTE EEST! 7 võimalust, kuidas panna kasulikud kõhubakterid kasvama! Toimetas Sirje Maasikamäe , täna 07:00 Jaga: M

Tervisele kasulik hapukapsas on meie ammune tuttav, mida mõni nimetab isegi ravimtoiduks. Foto: Vida Press

Kehas on miljardeid baktereid, millest enamik paikneb soolestikus. Soolebakteritel on erakordselt suur mõju meie tervisele. N-ö head soolebakterid kaitsevad meid haiguste eest, aga kui bakterite tasakaal on paigast ära, soodustab see ülekaalu, sooltehaigusi, depressiooni ja 2. tüübi diabeedi teket.