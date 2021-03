HAIGUSTEKITAJAD VARITSEVAD! Apteeker soovitab salarelvi viirushaiguste ennetamiseks 

Ka levinud maitsetaim küüslauk on tervisele väga kasulike omadustega – see aitab bakterite, viiruste, seente ja parasiitide vastu ning sel on põletikuvastased omadused. Arvatakse, et küüslaugu tarvitamine võib vähendada niinimetatud külmetushaigustesse haigestumist. Verd vedeldava toime tõttu ei tohiks kasutada seda enne kirurgilisi operatsioone, raseduse ajal ning magu ärritava toime tõttu haavandtõve korral. Ei soovitata kasutada koos verevedeldajate, osade vererõhuravimite, antibiootikumide ning insuliiniga.