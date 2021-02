Uudised Lapsed saavad nüüdsest koroonaproovi kurguloputusvedelikust anda Toimetas Triinu Laan , täna 15:12 Jaga: M

Foto: Stanislav Moshkov

Rõõmusõnum lapsevanematele - nüüd saavad alla 18aastased anda koroonaproovi kurguloputusvedelikust. Testimisele saabudes antakse lapsele valida, kas ta soovib proovi anda tavapäraselt ja WHO esmase soovituse järgi ninaneelust või uudse lahendusena kurguloputusvedelikust. Kuigi kurguloputusvedeliku proovivõtu tarvikute kulu on suurem, jääb selle hind ninaneeluprooviga samaks. Et kurguloputusvedeliku proov oleks korrektselt kogutud, saab proovi anda vaid testimispunktis meediku juhendamisel. Proovi andmiseks saab patsient 10 milliliitrit füsioloogilist soolalahust (naatriumkloriid), mida peab kurgus kuristama. Meedik tõmbab topsist osa kurguloputusvedelikust spetsiaalsesse vaakumkatsutisse, markeerib selle patsiendi andmetega ja saadab laborisse samal, PCR meetodil analüüsimiseks. Analüüsi tulemused saabuvad nii nagu ninaneelutesti puhul – 24-48 tunni jooksul digilugu.ee keskkonda. Kurguloputusvedelikuga antud proovi alusel saab samuti välja anda reisimiseks vajaliku