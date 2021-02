Teadusnõukogu liige Andres Merits: me ei pääse ilma radikaalsete meetmeteta 

Professor Meritsa sõnul tõuseb kindlasti lähiajal haiglasse viidavate koroonahaigete arv. "See mis toimub järgmisel nädalal, on määratud sellega, mis tegime eelmisel nädalal. Asi läheb [järgmisel nädalal] kindlasti halvemaks," ütles Merits.

"Ennetav reageerimine on alati kasulikum, aga seda tunduvalt raskem teha," tõdes professor, kommenteerides tänasele eelnenud olukorda. "Ma ei saa öelda, et midagi otse maha magati, aga märke, mis näitasid, et asjad pöördumas halvemuse poole, ei võetud tõsiselt, vaid vaadati, et olukord normaliseerumas, mis ei olnud õige," rääkis ta.