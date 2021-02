Tanel Kiik: olukord Covid-19 rindel on murettekitav

"Tänaseks on tuvastatud Eestis 45 Inglismaa mutatsioonitüve ja üks Lõuna-Aafrika mutatsioonijuhtum," andis teada terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

Enamus sissetoodud juhtumeid on seotud tööreisidega ning Härma soovitas inimestel jätta reisid ära, kui vähegi võimalik. "Jätke ära külastused sugulaste juurde ja mõelge üle puhkused soojale maale," rääkis Härma, et viiruse mutatuisoone on sisse toodud nii töö- kui puhkusereisidega.

Ta rõhutas, et 60% eakamatest nakatuvad hoolekandeasutustes ning 72% lastest nakatuvad kas kodus või koolis. "Täna ei peaks võtma meelelahutuspidudest osa, saunapeod tuleks lükata edasi, vältida öölaulupidusid, erinevaid spordiüritustel osalemist. Kõik, mida suudetakse korraldada, ei tähenda, et see oleks mõistlik.72% lastest nakatuvad kas kodus või koolis

Vaktsineerimise puhul võib märgata, et hoolekandeasutustes nakatumine on langenud, sama võib täheldada ka meedikute puhul. Seevastu on koolidega seotud haigestumised kolm korda kasvanud.