Uudised KOROONAVAKTSINEERIMINE ONGI PUUDULIK?! Kui täpsed olid terviseameti vilepuhuja väited? Marvel Riik , täna 13:54

KUS SUITSU, SEAL TULD! Simmo Saar (keskel) on pakkunud sotsiaalministeeriumi asekantslerile Maris Jessele (vasakul) ja tervisemaeti peadirektorile Üllar Lannole (paremal) palju peavalu, kui otsustas saates „Kuuuurija“ juhtida tähelepanu Covid-19 vaktsiinikava puudustele. Foto: Kollaaž (Robin Roots, Raigo Pajula / Sotsiaalministeerium, Martin Ahven, Andres Putting / Ekspress Meedia, Erkki Pärnaku)

Eelmise aasta detsembri keskpaigas rääkis saates „Kuuuurija“ anonüümselt kõrge terviseameti ametnik, et Eesti riigil puudub igasugune koroonavaktsineerimise plaan. Peagi tuli välja, et selleks oli ameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar, kes sai seepeale sule sappa. Kuivõrd on Saare väited paika pidanud?