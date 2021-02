ELURÕÕM ON LÄINUD? 5 soovitust, mis aitavad kergest depressioonist vabaneda ravimiteta 

Treenimine suurendab endorfiinide hulka – need on looduslikud kemikaalid, mis tekitavad eufooriat ehk õnnetunnet. Nn antidepressandiks peetakse ennekõike aeroobset treeningut. Paari aasta tagune uuring kinnitab eelnevat. Uuring näitas, et inimesed, kes kogesid depressiooni ja tegid vähamalt kahe kuu jooksul kolm päeva nädalas keskmiselt 45 minutit mõõduka internsiivsusega aeroobset trenni, said treeningust suurema antidepressantilise mõju kui need, kes tegid sama perioodi jooksul trenni võimalikult vähe.