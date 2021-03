Hea nõu Apteeker võrdleb: milline on parim kuiva nina niisutaja Yulia Nesterovich, ajakiri Tiiu , täna 08:28 Jaga: M

Foto: Istockphoto

Ninakuivus on sageli esinev probleem. Koos vanusega suureneb oluliselt ninalimaskesta kuivus, koorikute ja kärnade moodustumine. Ninakuivuse tõttu moodustunud koorikud on ebameeldivad ja võivad olla ka valulikud. Infektsioonioht on suurem, häiritud on hingamine, lõhna- ja maitsetaju.