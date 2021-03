VÄÄRT NÕU TERAPEUDILT: nende võtete ja vahendite abil on kergem voodihaiget aidata  

Küsimused voodihaige abistamise kohta tekivad tihti alles siis, kui ollakse olukorraga esmakordselt silmitsi, räägib Invaru abivahendikeskuse füsioterapeut Tiina Trukits. „Voodihaige puhul on vältimatuid toiminguid, mis nõuavad tema liigutamist , olgu see siis pesemine, riietamine või mähkmete vahetus. Liikuvamaid inimesi on aga vaja abistada ka istuvasse asendisse, ratastooli või pesemistooli.”

„Voodihaige keeramiseks tema hooldamise ajal või tema asendi korrigeerimiseks saab kasutada libistamiskindaid,“ toob Trukits näite lihtsamast abivahendist. „Libikinnaste välimine pind on libe ja sobib hästi voodis ning ratastoolis näiteks vaagna ja õlavöötme asendi korrigeerimiseks. Samas sobivad need ka kogu keha või suuremate kehaosade liigutamiseks mitte liiga teha mitte liiga teha–selleks tuleks libistada kinnastes käed keha alla kohtadesse, kus keharaskus on madratsi pinnale kõige suurem, ja nihutada inimest järk-järgult.”

Voodihaiget saab liigutada ka libedast materjalist libistamislina abil, mis aitab vähendada hõõrdumist. „Libilina on valmistatud madala hõõrdejõuga riidest või geeliga täidetud plastikust, mis aitab hooldatavat üle pinna libistada, mitte tirida või tõsta. Libilina kasutatakse inimese liigutamiseks ühelt aluselt teisele, voodis asendi muutmiseks või nihutamiseks ning istuma aitamiseks,” kirjeldab Trukits. Tema sõnul on asendi muutmisel vaja enamasti kaht hooldajat, kuid oskuslikul kasutamisel on võimalik teha mõned toiminguid ka üksi.

Füsioterapeut Tiina Trukits. Foto: Jüri Luht

„Libilina kasutades tuleks linast kinni võttes hoida käed voodi ja hooldatava inimese lähedal ning lina peal olevat inimest võiks libistada, mitte tõsta. Samuti peaks lina olema inimese all pingul, et vältida sikutamist. Kui haige kasutab elektrilist puldiga juhitavat funktsionaalvoodit, siis üles-alla ja külgsuunas nihkumisel tuleks voodi seadistada horisontaalasendisse,” õpetab terapeut.

„Küll aga tasub meeles pidada, et kui tegemist pole vaid ühelt poolt libeda linaga, tuleb libilina alati peale kasutamist inimese alt eemaldada, et vältida iseeneslikku libisemist ja vigastuste teket,” paneb Trukits südamele. „Kui inimesel on lamatisted või tundlik nahk, võib libistamine tekitada valu. Samuti on probleemne libilina kasutamine suure kaaluga inimeste puhul, sest vaja on rakendada palju jõudu.”