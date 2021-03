FOTO | President Kaljulaid sai koroonavaktsiini

2Praeguseks on Eestis süstitud juba 130 000 vaktsiinidoosi ja üsna pea jõuab järg kõikide soovijateni. Panen kõigile südamele – kui teile selleks võimalus pakutakse, vaktsineerige ennast. Ainult nii on võimalik sellest viirusest jagu saada ja naasta võimalikult kiiresti harjumuspärase elukorralduse juurde," kirjutas Kaljulaid Facebookis.

Ta jätkas: "Vaktsineerides ei kaitse me ainult iseennast, vaid ka neid, kes mingil põhjusel päriselt ei saa ennast vaktsineerida – näiteks meie lapsed, keda ei vaktsineerita. Vaktsineerides aitame üheskoos meie ettevõtetel ellu jääda, meie peredel sissetulekuid säilitada. See saab olla igaühe panus.

"Mind vaktsineeriti AstraZeneca vaktsiiniga, kuid see polegi oluline – kõik vaktsiinid, mis on meie turule lubatud, on ohutud ning võimalikud vaktsineerimisega kaasnevad nähud vähestel ei ole võrreldavadki nende terviseprobleemidega, mida haigsetumine põhjustab. Minu enesetunne on praegu hea ja tänan meditsiinipersonali, kes vaktsineerimise läbi viisid."