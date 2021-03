PEOGA VALUVAIGISTEID? Arst: tagajärjed on tõsised, kui annustest ja muudest ohutusnõuetest ei peeta kinni! 

Hiljuti rääkis meedias Anna Levandi, kuidas valuvaigistite võtmine kahjustas ta südant ja viis infarktini. Valuvaigistid võivad tõesti kurja teha. Isegi käsimüügi omi ei tohi mõtlematult ja mõõdutundetult krõbistada. Aga kui valuvaigistit on tõesti vaja, siis kumb on õigem – kas võtta vähe ja sageli või hoopis harva ja siis kohe suurem ports? „Sõltub ravimist ja valust,“ ütleb perearst Piret Rospu.

„Võta ibuprofeeni või paratsetamooli,“ soovitatakse inimestele, kellel on näiteks pärast vaktsineerimist valu süstekohas, pea- või lihasvalu või tõuseb palavik. Aga kui kaua ja kui palju võib neid võtta? Ehkki need on tuntud käsimüügiravimid, on neilgi oma piirid, kuidas neid tarvitada.

„Nendel ravimitel on päris tõsised võimalikud kõrvaltoimed, mistõttu tuleb kindlasti kinni pidada pakendil märgitud maksimaalsetest annustest ja muudest ohutusnõuetest, näiteks soovitusest mitte tarvitada ibuprofeeni-tüüpi ravimeid järjepidevalt ilma arstiga konsulteerimata,“ soovitab Rospu.

Anna Levandi rääkis intervjuus ajakirjale Tervis Pluss, kuidas tal oli kombeks enne uinumist võtta valuvaigisteid. „Infarktiga seoses sain aga arstilt teada, et need tabletid mu südamele saatuslikud olidki,“ rääkis ta valuvaigiste võtmise ohtlikust tagajärjest.

Kindlasti ei tohi neelata valuvaigisteid igaks juhuks – uue aja kombena võtavad mõned neid enne koroonavaktsiini tegemist. Perearst peab sellist profülaktikat mõttetuks ja mõneti mõjutab see koguni immuunsuse kujunemist.