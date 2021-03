ITK juht Ralf Allikvee: kevadest ei õpitud. Haiglates on puudu õdedest, mitte voodikohtadest 

Allikvee hinnangul on praegu puudu nii 500 õde. ITK juhi sõnul oleks tulnud sügisel teha koolides täiendavaid vastuvõtte õdede erialadele. „Üks asi on probleemid [haiglates ja õppetöös], teine asi on ellujäämine,“ rääkis haiglajutt süngetes toonides. „See, et oleme harjunud kõike tegema üliaeglaselt, see ei tule kasuks niisuguses kriisiolukorras. On vaja kiireid, resoluutseid ja positiivseid otsuseid.“

Uue tendentsina täheldas Allikvee, et suurenemas on nende haigete osakaal, kes on rasedad. „Noored naised, eriti, kui te hakkate valmistuma emaks saamisele, palun hoidke end! See asi ei ole kõige parem. Ei ole väga kindel, et kopsupõletik, mida te põete, mõjub hästi järeltulijale,“ pani Allikvee planeerivatele ja tulevastele lapsevanemate südametele.

Linnapea Mihhail Kõlvart hurjutas pressikonverentsil taaskord valitsust selle eest, et riigijuhtidele pole kohale jõudnud olukorra tõsidus. Siiski tervitas Kõlvart uus piiranguid. „Loodame, et kuu aja pärast ei ole meil negatiivset dünaamikat. Peame inimestele tunnistama, et neid ootab mitu kuud rasket aega. Kõigepealt tuleb väga raske aeg,“ teatas Kõlvart.

Õhtuleht esitas pressikonverentsi jaoks e-kirja teel küsimuse, milles paluti linnapealt selgitusi venekeelse linnameedia sõnumite kohta. Õhtuleht kirjutas teisipäeval, kuidas linnameedia kritiseerib Eestis kättesaadavaid vaktsiine ning tõstab selle kõrval esile hoopis Venemaa valmistatud Sputniku vaktsiini. Küsimust, kuidas sedalaadi lõhestavad sõnumid aitavad kaasa pandeemia ohjeldamisele ja inimeste vaktsineerimisele, pressikonverentsil ette ei loetud.