Tanel Kiik: vaktsineerimine on juba aidanud kaasa haiglaravi vajaduse vähendamisele

Tanel Kiik ütles, et vaktsineerimine on ainuke jätkusuutlik viis sellest kriisist välja tulla. Ta sõnas, et vaktsineerimine on juba aidanud kaasa haiglaravi vajaduse vähendamisele. Minister lisas, piiranguid leevendatakse siis, kui valitsus näeb tulemusi.

Kiige sõnul läheb kevadel elu paremaks. "Näen tunneli lõpus valgus," ütles tervise- ja tööminister ning lisas, et kui kõik panustame, sügisel sellist pandeemiat enam ei tule.

Viroloog tõi näiteks Iisraeli, kus on 50% täiskasvanute populatsioonist koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Lutsari sõnul vähenes juba pärast esimest doosi hospitaliseeritud vanemate inimeste hulk, samas kui mittevaktsineeritud noorte arv ei muutunud.

Lutsari sõnul on näidanud vaktsineerimine tulemusi ka Eestis, kus enamik hooldekodudes on suur osa inimestest vaktsineeritud. "80+ aastaseid inimesi on juba vähem haiglasse tulnud," ütles professor.

Viroloog rääkis ka AstraZeneca vaktsiini korral päevakorda kerkinud trombide ohust. Lutsari sõnul on tehtud Euroopas umbes 5 miljonit, Suurbritannias ligi 20 miljonit AstraZeneca vaktsiinisüsti. Lutsar viitas ka Euroopa ravimiameti öeldule, et vaktsineerimisel ja trombide tekkimisel ei ole põhjuslikku seost. "Eesti eksperdid otsustasid, et vaktsineerimise kasu ületab selle kahju," ütles Lutsar.

Hiljem avalikkuse küsimustele vastates ütles Kiik, et karjaimmuunsus soovitakse saavutada järgmiseks sügiseks. "See oleneb kõigist meist," toonitas aga minister ja ütles, et loodetavasti ei lase inimesed ennast heidutada näitajata allaminekust.