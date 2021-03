NOOR MEES NEERUSIIRDAMISEST: „Mul läks väga hästi! Uus neer hakkas kohe tööle.“ 

Siirdamisest on möödunud üle aasta. Kuidas te end praegu tunnete? Kas neer tuletab end iga päev meelde?

Isegi ütleksin, et suures plaanis on ta märkamatu. Lihtsalt telefon tuletab kaks korda päevas meelde, et on aeg immuunsuse kontrollimiseks rohtusid võtta. Pisut on neeru tunda, kui kõhuli magada. Paljud inimesed, mina ise alguses kaasa arvatud, ei teagi, et siirdatud neer tuleb alakõhtu. Sinu enda neerud, mis asuvad alaseljas, jäävad alles. Vaid juhul, kui enda neer on põletikuline, tuleb ta välja võtta.

Sisuliselt on teil kolm neeru?

Täpselt nii.

Kas oma neerud jätkavad ka tööd?

Jah, veri käib neist läbi, aga kui palju neil funktsionaalsust alles on, seda on raske hinnata. Kogu töö teeb ikkagi siirdatud neer. Nagu näeme inimeste pealt, kes pereliikmele neeru on kinkinud, siis saab elus väga hästi hakkama ühe neeruga. Minu enda neerud teevad ka midagi, kuid reaalselt verd puhastab siiratud neer.

Te võtate päevas kaks korda immuunsüsteemi mahasuruvaid rohtusid. Samas on immuunsüsteem vajalik, et mitte nakatuda viirustesse. Kuidas peate end praegu nakatumise eest hoidma?