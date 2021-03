TEADLANE SELGITAB: kui suur kogus antikehi on piisav koroonaviiruse vastu? 

Kas inimesel on mõni geneetiline, keskkondlik või tervislik eelsoodumus nakatumiseks?

Nagu näha, siis saab lihtsa küsimuse väga keeruliseks ajada, mistõttu on siia ka raske otsest numbrit immuunsuse kohta öelda. See on ka põhjus, miks palutakse ka vaktsineeritutel veel maske kanda ja muudest reeglitest kinni pidada.