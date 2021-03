KEVADVÄSIMUS HIILIB LIGI? Neli nippi, mis peletavad tüdimuse ja jõuetuse 

Puhkamine on äärmiselt oluline. „Kui inimene tunneb väsimust, siis põhjusega. Talv on väga pime aeg ja see tähendab, et keha ei saa valguse näol energiat juurde, seega ei ole kevadine väsimustunne iseenesest üllatav,“ kommenteerib Rikberg. Väga oluline on kuulata oma keha ja mitte sellele vastu võidelda. „Kui tunned väsimust, siis võta aeg maha ja puhka,“ rõhutab treener. Ta lisab, et väga oluline on jälgida, et öised unetunnid tuleksid täis ja kindlasti ei tohi alahinnata tasakaalu töö ja puhkuse vahel.