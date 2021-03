TAHTSIN TEHA MIDAGI KASULIKKU! Trafficu solist Silver Laas räägib Soome lehes, miks ta töötab haiglas 

Mõni päev tagasi avaldas Ilta-Sanomat põhjaliku reportaaži, kui kriitiline on praegu koroonaolukord Eesti haiglates. Artiklis räägivad oma tööst Ida-Tallinna keskhaiglas ka Trafficu solist Silver Laas ja klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu. „Töötajad annavad endast kõik ööd ja päevad,“ kinnitab Laas põhjanaabrite ajakirjanikule.

Muu hulgas räägivad mehed Ilta-Sanomates, et on ka vandenõuteoreetikuid, kes peavad nende tööd Ida-Tallinna keskhaiglas hoopis pettuseks ja valitsuse propagandaks! Uskumatu!

Laas ja Sarapuu kõnelevad, et nad on väga motiveeritud töötama haiglas ja tahavad anda oma panuse, et koroonakriisist jagu saada. Pidevad esinemiste tühistamised mõjuvad masendavalt. Sel aastal tahab bänd tähistada 15. sünnipäeva – koos rahvaga.