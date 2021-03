VIDEO | Vaata, kuidas haiglas töötab robot, mis saab jagu isegi koroonaviirusest! 

„Masin töötab kiiresti ja annab kindlustunnet, et ruum on puhas ja ohutu. See on täiendav meetod ruumide lõplikuks puhastamiseks, koroonaviirus ruumis ellu ei jää.“

Infektsioonikontrolli arsti Aino Rõõmu sõnul on ultraviolettlampe kasutatud meditsiinis aastakümneid, kuid varem olid need väga väikese võimsusega ja puhastasid õhku ja pindu vaid kuni üks meeter lambi asukohast. „Efektiivsus oli väike,“ tõdes dr Rõõm.

„Aga haigustega nagu multiresistentne tuberkuloos, Ebola ja pandeemilised gripid tekkis vajadus, et ruumide dekontaminatsioon oleks lühike ja tõhus. Uued lambid on väga efektiivsed.“

Steripro arvestab välja sõltuvalt ruumi suurusest puhastamiseks kuluva aja. Kuna ultraviolettkiirgus on inimesele ohtlik, peatab masin töö, kui keegi liigub ruumis.

Robotlamp Ida-Tallinna keskhaiglas tööhoos. Foto: Kuvatõmmis / ITK

„Dekontaminatsioon on sisuliselt 100%, seepärast on see väga efektiivne nii Covidi, tuberkuloosi kui ka multiresistentsete haigustekitajate suhtes. Meil on palju ruume, kus lõppdekontaminatsioon oluline, kui seal on viibinud septiline haige,“ räägib dr Rõõm.

Arsti sõnul on pindu ja õhku puhastada vaja ka siis, kui pole viiruspandeemiat. „Multiresistentsed tüvede, näiteks tuberkuloosi puhul, on dekontaminatsiooni jaoks see vajalik, nii bakterite, seente kui viiruste puhul. Lambi eelis on ka see, et see ei jäta kemikaale pindadele ja ruum ei vaja õhutamist.“