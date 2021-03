LEIA ÕIGE TASAKAAL! Selle aine vähesust seostatakse nii ärevuse, depressiooni kui ka viletsate juustega 

Uuringute järgi esineb oomega-3 defitsiiti kuni 85% rahvastikust ning rasedad ja imetavad emad saavad vähem kui 18% lapse tervisele vajalikke oomega-3-rasvhappeid. Need on märkimisväärsed numbrid, eriti kui arvestada, kui oluline on oomega-3 rolli meie organismis.

Oomega-3-rasvhapped ehk asendamatud rasvhapped on inimese organismile elulise tähtsusega, kuna meie keha neid ise toota ei suuda või teeb seda vaid vähesel määral. Oomega-3-rasvhappeid on palju, neist enim uuritud on ALA, DHA ja EPA.

Oomega-3 teemaga seoses räägitakse kõige enam selle tasakaalust oomega-6 rasvhapetega. Nende kahe rasvhappe omavaheline suhe on äärmiselt oluline ja võiks ideaalis olla 1:1. Nii see inimestel tavaliselt siiski pole. Üldiselt kipub see olema tugevalt oomega-6 kasuks, vahel on see suhe isegi 1:40. Öeldakse, et organism tuleb ka toime suhtega 1:3 ning seda peetakse heaks tulemuseks.

Kui oomega- 3 ja oomega-6 omavaheline suhe pole tasakaalus, siis on organism väga vastuvõtlik erinevatele põletikele ja haigustele. Paljud uuringud on näidanud, et oomega-3 regulaarne tarbimine vähendab allergiaid ning et ka näiteks rasedusaegne oomega-3 rasvhapete defitsiit võib soodustada lastel allergiate teket.

Mure seisneb aga selles, et oomega-6 rasvhappeid leidub meie toidulaual külluslikult – neid on teraviljades ja nendest valmistatud õlides, seemnetes ja pähklites, eriti külluslikult päevalilleseemnetes ja -õlis, aga ka lihatoodetes, sest paljud loomad on teraviljatoidul.

Oomega-3 rasvhappeid sisaldavaid toite on meie laual aga tunduvalt vähem, paljudel peaaegu üldse mitte. Seda rasvhapet saame kaladest ja mereandidest. Taimsetest allikatest leidub seda linaseemnetes ja samaväärsel määral ka tšiiaseemnetes. Oomega-3-rasvhappeid saame ka tudra- ja linaseemneõlist, natuke leidub seda Kreeka ja pekaanipähklites ning rapsiõlis. Mainitud toiduained pole just kuigi tihti meie igapäevases menüüs.