Uudised IGA VIIES KOROONATEST ON POSITIIVNE! Miks nakatunute osakaal kuidagi kukkuda ei taha? Viljar Voog , täna 16:57

PULK NINNA: Iga viies-kuues testimas käija saab positiivse tulemuse. Foto: Robin Roots

Eesti ei ole enam nakatumiste poolest Euroopa liider! Küll aga suri vastu teisipäeva rekordiliselt palju koroonapatsiente: 17 inimest. Numbrite taga on lihtne loogika, sest kui positiivsete testide arv hakkab langema, võtab kümmekond päeva aega, kui sama kajastub haiglaravi ja seejärel hukkunute statistikas. Murettekitav on aga see, et üks number – positiivsete testide osakaal – ei taha sama sammu käia.