Teadlane: koroona kiirtesti negatiivne tulemus ei tähenda, et olete terve 

"Kui test annab negatiivse tulemuse, siis antigeeni kiirtestide juures tuleb silmas pidada - seda kõik kasutusjuhendid ka ütlevad -, et seda tulemust ei saa käsitleda kui seda, et te olete terve. Te ei pruugi olla terve, juba õhtuks võite olla supernakataja," rääkis Venta "Ringvaates", vahendas ERRi uudisteportaal.

"Kui me kasutaksime neid teste iga päev, siis võib juhtuda, et me tõesti tabame ära selle hetke, kus teil just tekkis viirusnakkuse väga suur tõus ehk te muutute nakkusohtlikuks teistele. Nende testide peamine mõte on tabada ära inimesed sel hetkel, kui nad muutuvad nakkusohtlikuks," selgitas Venta, et kiirtestid täiendavad, mitte ei asenda kliinilisi referentsteste.