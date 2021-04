KUI PALJU SINA JOOD? Eestis muudeti alkoholitarvitamise riskipiire, kogused vähenesid 

Foto: Pixabay

Oluline on ka vanus. Suurema riskiga inimeste hulka kuuluvad noored täiskasvanud vanuses 18–25 aastat, sest see võib pärssida nende ajus teatud funktsioonide välja arenemist. Samuti võib alkohol kergesti mõjutada noore riskivat käitumist. Riskirühmas on ka üle 60-aastased inimesed, kuna vanus hakkab mõjutama nende füsioloogiat ja metabolismi ning alkoholi mõjud ilmnevad neil kiiremini. Tihti on selles eas välja kujunenud ka mõni krooniline haigus.

Mitmete terviseseisundite korral on soovitav alkoholi tarvitamisest täielikult loobuda. Juhul, kui tervisehädaga kaasnevad ravimid, peaks konsulteerima oma raviarstiga. Ettevaatlik tuleb olla ka sõltuvushaiguse perekondliku eelsoodumuse korral ja vaagida, kas alkoholi tarvitamine on seda riski väärt.

Ei tohi unustada, et on tegevusi, mis nõuavad kainust, nagu näiteks auto või mõne teise sõiduki juhtimine, aga ka ujumine või laste eest hoolitsemine ja järelevalve.

Foto: Pixabay

Enamik inimesi hindavad ennast mõõdukateks alkoholitarvitajateks. Kui see hinnang lähtub enesetundest ja toimetulekust, siis võib see olla pahaaimamatult ekslik. Nimelt, sarnaste alkohoolsete jookide alkoholisisaldus võib olla üsna erinev. Samuti võivad petlikult mõjuda eri kujuga serveerimiseks mõeldud klaasid. Kasulik on vähemalt korra endale selgeks teha kui mitu alkoholiühikut sisaldavad joogid, mida oled harjunud jooma, et saaksid neid võrrelda madala riski piiridega. Riskipiir ei ole käsk ega keeld – lõpuks otsustab inimene ikka ise kui sageli ja kui palju ta joob. Oluline on, et otsus põhineks adekvaatsel infol ja oleks endale teadvustatud.