AstraZeneca vaktsiin ei ole trombiriskiga inimestele ohtlikum 

Trombid, mis tekivad näiteks elustiilist või kasutades teatud ravimeid, on võrreldes AstraZenecast tekkida võivate trombidega oma olemuselt ja sageduselt erinevad, vahendas "Aktuaalne kaamera." Kui AstraZenecaga seostuva trombi võib saada üks inimene sajast tuhandest, siis tavalise trombi oht on üks tuhandele.

Kuna trombid, mis AstraZeneca vaktsiinist võivad tekkida, on oma olemuselt teistsugused, ei ohusta vaktsiin rohkem neid, kellel on tavaliselt trombide risk.

"10 000 naisest kahel tervel naisel võib aasta jooksul tekkida tromb. Kui ta hakkab kasutama rasestumisvastast ravimit, siis olenevalt sellest, milline toimeaine seal sees on, võib lisanduda viis kuni kümme juhtu 10 000 naise kohta. See on kordades suurem risk trombi saada kui AstraZeneca vaktsiiniga," seletas ravimiameti ohutusjärelevalve büroo juhataja Maia Uusküla.

"Täiesti vaieldamatult on kõikidel ravimitel olemas teatud riskid. Kui te võtate mistahes ravimi pakist selle ravimilehe välja, siis te loete ja need nimekirjad on päris pikad. Euroopa ravimiamet on kogu aeg hinnanud ja ka eilses avalduses hindab, et vaktsiini puhul on riskide ja kasu suhe väga-väga tugevasti kasu poole peale," rääkis ta.