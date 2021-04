Irja Lutsar ühiskonna avamisest: valge raamat on suur samm edasi 

Lutsar rõhutas, et päris kõiki vastuseid ei ole võimalik ühte raamatusse kirja panna.

Raamatus on olemas nõndanimetatud valgusfoor, millel on neli taset. Lisaks on olemas tabelid, mida teha ühes või teises tsoonis, mida teeb riik, mida tavakodanik. Inimestele on antud juhised, mida võib erinevates tsoonides teha.

"Põhiseisukohad on paika pandud, aga seal tõesti ei ole kirjas, mitmendal mail avatakse see või teine pood või kool. Seda on väga raske nii pikalt ette planeerida."

Lutsar möönis, et koroonaolukord on piirkonniti erinev, kuid tõi välja, et piirangute muutmine piirkondlikult ei pruugi alati töötada.

"Teadusnõukoda soovitas piirkondlikke lähenemisi detsembris ja seal see oht oli, et kui Narva spaa on kinni, siis läheb inimene Rakvere spaasse. Täpselt niimoodi see juhtuski. On teatud asjad, kus piirkondlikkus ei tööta. Vaevalt, et keegi Tallinnast Haanjasse kooli hakkab käima, nii et teatud kohtades see töötab. Paindlikkus peab valges raamatus sees olema," sõnas Lutsar.