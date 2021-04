Neuroloog Toomas Toomsoo: „Tablettidega migreeni kontrolli all hoida ei õnnestu. Tuleb hakata teistmoodi süüa tegema.“ 

Kui dr Toomas Toomsooga intervjuud kokku lepin, troonib tema värskelt ilmunud raamat „Migreenist vabaks õige toiduga“ suurte raamatupoekettide esikolmikus. Tõsistest tervisehädadest rääkides ei peeta migreeni haiguseks, mis suuremat tähelepanu vääriks. See on isegi natuke stigmatiseeritud tervisehäda, mida omistatakse neurootilistele naistele. Ometi näitab raamatu suur menu, et migreen on ühiskonnas suurem probleem, kui oskaks eeldada. Ja autor kinnitab: migreenide all kannatab peaaegu iga kuues inimene ning see on nooremas eas (15–49) naiste hulgas kõige enam puuet tekitav haigus.