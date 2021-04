Maris Jesse vaktsineerimistest: raskeim etapp on läbitud, edasi saab minna ainult paremaks 

Jesse rääkis, et kõik soovijad saavad plaanide kohaselt vaktsineerima minna mais-juunis, kuid hetkel pole meil veel piisavalt vaktsiine, et kõiki ja korraga vaktsineerida.

"Kui me saaksime korraga palju vaktsiini, oleks Eesti tervishoiusüsteem võimeline kõik elanikud loetud nädalatega, ma julgen öelda, et kuuga, vaktsineerima. Seda näete igapäevastest numbritest, kus neljapäeviti on meil tavaliselt kõige kõrgem vaktsineerimiste päev – kuni 14 000 inimest. Sealjuures ei vaktsineeri kõik perearstid," seletas Jesse.

Selle kohta, kas tuleks vaktsineerida hoopis nooremaid inimesi, ütles Jesse, et Eesti kogemus näitab, et haiglasse satuvad siiski pigem vanemad inimesed.

Eesti on regionaalsed käärid väga suured – saartel on ligi kolmandik elanikkonnast vaktsineeritud, samas Ida-Virus vaid 12 ja Valgamaal 18 protsenti. Jesse sõnul on saared olnud natuke eelisseisus, kuna nemad on vaktsineerinud Moderna vaktsiiniga, sest saartele oli Moderna vaktsiini toimetamine logistiliselt lihtsam.

"Nemad on saanud vaktsineerida vastavalt sellele, et kui vaktsiin tuleb, siis nad teevad selle ära. Selline pilt oleks olnud üle Eesti, kui kõik oleks saanud regulaarsemalt vaktsiini. Teiselt poolt näitab saarte hea hõlmatus, et meil ei ole alust kahtlustada, et inimesed ei soovi vaktsineeritud saada. Soovivad küll," rääkis Jesse.

Jesse sõnul on Ida-Virus hoiakud koroonavaktsiinide suhtes järjest soodsamaks läinud. Valgamaa ei saanud vahepeal vaktsiini, kuid selle nädalaga peaks seal numbrid oluliselt tõusma.

"Kogenud ametnikuna teate, et kui asi lõpuks läbi saab ja kõik läheb hästi, siis võtavad au ja kuulsuse poliitikud, aga kui miski läheb halvasti, siis jäävad süüdi ametnikud. Olete selleks valmis?" uuris saatejuht Mirko Ojakivi.