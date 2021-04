USKUMATU LUGU! LAVi tüvega nakatunu tuli Eestisse, rikkus siin karantiinikohustust ja levitas viiruse veel 12 inimesele!

Seni on tuvastatud 45 LAVi mutatsiooniga tüve, millest 26 on sisse toodud ja ülejäänud kohapealse leviku tulemus. „Neist suur osa on omavahel seotud: järjestikune jada ühest sissetoodud juhust, kes andnud selle edasi oma pereliikmetele ja omakorda lähikontaktsetele,“ selgitas Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.