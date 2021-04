DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kuidas mõista kirurgi sõnu – lubatud on kodused toimingud? 

Nii seda tulebki mõistagi, et spordivõistlused, kraavikaevamised ja tantsud-tagaajamised on keelatud. Seda muidugi arst täpselt ei tea, kuidas te kodus toimetate, kas kannate ämbritega vett kilomeetri kauguselt või langetate metsas puid ahjukütteks, aga mõeldud on eluks vajalikke toiminguid – pesemine, riietumine, söömine.